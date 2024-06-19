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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лейпциг» продлил контракт с главным тренером

Марко Розе подписал соглашение с клубом до лета 2026 года.

ЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба, Марко Розе продолжит руководить «Лейпциг».

«Я рад, что мы продолжаем работать вместе. Я родом отсюда и чувствую себя как дома в этом городе и регионе. Мне очень весело с моими ребятами, с персоналом, со всеми сотрудниками клуба и всей команды. Разумеется, с нашими болельщиками. Мы амбициозны и останемся такими, сохраняя при этом свое внимание к тому, что нас ждет впереди», — сказал Розе.

47-летний немецкий специалист возглавляет «Лейпциг» с сентября 2022 года, сменив бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Под руководством Розе клуб выиграл Кубок и Суперкубок Германии. В минувшем сезоне команда заняла в Бундеслиге четвертое место и гарантировала участие в Лиге чемпионов.

Ранее Марко Розе тренировал «Ред Булл Зальцбург», а также менхенгладбахскую и дортмундскую «Боруссии».

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