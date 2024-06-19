«Лейпциг» продлил контракт с главным тренером

«Я рад, что мы продолжаем работать вместе. Я родом отсюда и чувствую себя как дома в этом городе и регионе. Мне очень весело с моими ребятами, с персоналом, со всеми сотрудниками клуба и всей команды. Разумеется, с нашими болельщиками. Мы амбициозны и останемся такими, сохраняя при этом свое внимание к тому, что нас ждет впереди», — сказал Розе.