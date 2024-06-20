Каземиро отказался переходить в «Баварию»

Как сообщает Trivela, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не согласился переходить в «Баварию». По данным источника, представители немецкого клуба контактировали с 32-летним футболистом, но последнего не устроили предложенные условия. Отмечается, что «Бавария» уже проводила переговоры с Каземиро в конце сезона-2022/23 с тем же результатом.

В минувшем сезоне Каземиро сыграл 32 матча, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Осенью он пропускал матчи из-за повреждения подколенного сухожилия.

Бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила 70,65 млн миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Каземиро в 20 миллионов евро.