«Барселона» отреагировала на возвращение «Эспаньола» в Ла Лигу

«Поздравляем “Эспаньол” с выходом в Первый дивизион! Увидимся в следующем сезоне!» — говорится в сообщении.

Вчера, 23 июня, в ответном матче финала плей-офф за право выступать в Ла Лиге в сезоне-2024/25 «Эспаньол» на своем поле обыграл «Овьедо» со счетом 2:0. Оба гола в концовке первого тайма забил Хави Пуадо. В запасе у каталонской команды остался сенегальский нападающий Кейта Бальде, арендованный у московского «Спартака».

Команда вернулась в Ла Лигу спустя один год после вылета. Также повышения в классе добились «Вальядолид» и «Леганес».

Ранее Ла Лига опубликовала календарь на сезон-2024/25. Новый чемпионат стартует 18 августа и завершится 25 мая.

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Валенсии». «Реал» на выезде сыграет против «Мальорки», а «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».

Остальные пары соперников по первому туру выглядят следующим образом: