«Барселона» отреагировала на возвращение «Эспаньола» в Ла Лигу
Пресс-служба «Барселоны» поздравила «Эспаньол» с возвращением в высший дивизион чемпионатов Испании.
Пресс-служба «Барселоны» поздравила «Эспаньол» с возвращением в высший дивизион чемпионатов Испании.
«Поздравляем “Эспаньол” с выходом в Первый дивизион! Увидимся в следующем сезоне!» — говорится в сообщении.
Вчера, 23 июня, в ответном матче финала плей-офф за право выступать в Ла Лиге в сезоне-2024/25 «Эспаньол» на своем поле обыграл «Овьедо» со счетом 2:0. Оба гола в концовке первого тайма забил Хави Пуадо. В запасе у каталонской команды остался сенегальский нападающий Кейта Бальде, арендованный у московского «Спартака».
Команда вернулась в Ла Лигу спустя один год после вылета. Также повышения в классе добились «Вальядолид» и «Леганес».
Ранее Ла Лига опубликовала календарь на сезон-2024/25. Новый чемпионат стартует 18 августа и завершится 25 мая.
В первом туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Валенсии». «Реал» на выезде сыграет против «Мальорки», а «Атлетико» встретится с «Вильярреалом».
Остальные пары соперников по первому туру выглядят следующим образом:
«Атлетик» — «Хетафе»;
«Бетис» — «Жирона»;
«Лас-Пальмас» — «Севилья»;
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»;
«Сельта» — «Алавес»;
«Осасуна» — «Леганес»;
«Вальядолид» — «Овьедо».