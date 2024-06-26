Александр Головин прошел медобследование в «Монако»

«Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности. Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.

Ранее агент игрока Александр Клюев сообщил, что Головин восстановился после травмы.

«Саша прибудет в расположение “Монако” 24 июня. Он находится в хорошем состоянии, он восстановился. Остальное решит медицинский штаб клуба», — приводит слова Клюева ТАСС.

В апреле 28-летний Головин получил растяжение левой лодыжки и пропустил заключительную часть сезона. В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.

Полузащитник перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн. За шесть лет россиянин провел за монегасков 203 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.