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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Байер» подписал 16-летнего защитника «Барселоны»

Центральный защитник Андреа Натали продолжит карьеру в составе чемпиона Германии сезона-2023/24.

Байер
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

«Байер» на официальном сайте объявил о подписании Андреа Натали. Стороны заключили контракт до 2027 года.

«Натали — интересный игрок, который был очень востребован этим летом. Мы рады, что он выбрал “Байер”. В долгосрочной перспективе у него есть все возможности стать важным игроком клуба», — сказал спортивный директор команды Симон Рольфес.

16-летний футболист выступает за юношеские сборные Италии. В июне 2024 года Натали в составе команды Италии выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. С 2021 года он находился в системе «Барселоны».

В минувшем сезоне клуб и Леверкузена впервые в истории стал чемпионом Германии, а также завоевал Кубок страны. Команда Хаби Алонсо не проигрывала на протяжении 51 матча. Серию прервало поражение в финале Лиги Европы от «Аталанты» — 0:3.

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