«Байер» подписал 16-летнего защитника «Барселоны»
Центральный защитник Андреа Натали продолжит карьеру в составе чемпиона Германии сезона-2023/24.
Центральный защитник Андреа Натали продолжит карьеру в составе чемпиона Германии сезона-2023/24.
«Байер» на официальном сайте объявил о подписании Андреа Натали. Стороны заключили контракт до 2027 года.
«Натали — интересный игрок, который был очень востребован этим летом. Мы рады, что он выбрал “Байер”. В долгосрочной перспективе у него есть все возможности стать важным игроком клуба», — сказал спортивный директор команды Симон Рольфес.
16-летний футболист выступает за юношеские сборные Италии. В июне 2024 года Натали в составе команды Италии выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. С 2021 года он находился в системе «Барселоны».
В минувшем сезоне клуб и Леверкузена впервые в истории стал чемпионом Германии, а также завоевал Кубок страны. Команда Хаби Алонсо не проигрывала на протяжении 51 матча. Серию прервало поражение в финале Лиги Европы от «Аталанты» — 0:3.