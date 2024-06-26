«Байер» подписал 16-летнего защитника «Барселоны»

«Байер» на официальном сайте объявил о подписании Андреа Натали. Стороны заключили контракт до 2027 года.

«Натали — интересный игрок, который был очень востребован этим летом. Мы рады, что он выбрал “Байер”. В долгосрочной перспективе у него есть все возможности стать важным игроком клуба», — сказал спортивный директор команды Симон Рольфес.

16-летний футболист выступает за юношеские сборные Италии. В июне 2024 года Натали в составе команды Италии выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. С 2021 года он находился в системе «Барселоны».