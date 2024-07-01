«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2023/24.
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2023/24.
«Красный цвет неизменно является основополагающим в ДНК клуба. За прошедшие годы было много разных его проявлений, и для сезона-2024/25 мы хотели сделать что-то необычное. Мы черпали вдохновение в малоизвестной футболке 1952 года, которая является ранним примером креативного дизайна в спортивной одежде и которую носили одни из самых легендарных игроков клуба. Ее меняющийся цвет повлиял на современное воплощение домашнего комплекта в этом сезоне, призванного привлекать внимание со всех сторон на поле», — приводит слова вице-президента по дизайну компании Adidas Сэма Хэнди пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Ранее АПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/2025. В первом туре чемпионата Англии, который начнется 16 августа, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом».
В минувшем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице. Также команда Эрика тен Хага стала обладателем Кубка Англии, переиграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 2:1.