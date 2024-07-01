«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на новый сезон

«Красный цвет неизменно является основополагающим в ДНК клуба. За прошедшие годы было много разных его проявлений, и для сезона-2024/25 мы хотели сделать что-то необычное. Мы черпали вдохновение в малоизвестной футболке 1952 года, которая является ранним примером креативного дизайна в спортивной одежде и которую носили одни из самых легендарных игроков клуба. Ее меняющийся цвет повлиял на современное воплощение домашнего комплекта в этом сезоне, призванного привлекать внимание со всех сторон на поле», — приводит слова вице-президента по дизайну компании Adidas Сэма Хэнди пресс-служба «Манчестер Юнайтед».