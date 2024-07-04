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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино стал пастором в 32 года

Фирмино вместе со своей супругой был рукоположен в евангелистского пастора в церкви Манах, которую они основали три года назад.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Три года церкви Манах. Какая памятная и незабываемая ночь. С тех пор, как мы встретили Христа, мы хотим, чтобы люди познали эту любовь. Теперь у нас есть другая ответственность: быть пасторами», — написал футболист в социальных сетях.

Посвящение состоялось 30 июня в родном городе 32-летнего игрока Масейо.

Фирмино выступает за саудовский клуб «Аль-Ахли» из Джидды. В сезоне-2023/24 он сыграл 32 матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. Бразилец играл за «Ливерпуль» с 2015 по 2023 год. Вместе с командой он побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Англии, а также становился обладателем Кубка страны.

В активе Фирмино 55 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 17 голов. В составе сборной он побеждал в Кубке Америки в 2019 году.

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