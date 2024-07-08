Лапорта: У «Барселоны» есть деньги на трансфер Нико Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об интересе к вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу.

«Конечно, мне нравится Нико Уильямс, очень. Сейчас мы работаем над трансферами с тренером Фликом и дали добро Деку на организацию сделки. Вскоре поступят хорошие новости относительного нашего финансового положения — мы снова укладываемся в финансовый fair-play, а это сулит хорошие новости по трансферным вопросам», — приводит слова президента «Барселоны» ESPN.

В конце мая сообщалось, что «Барселона» не могла зарегистрировать новый тренерский штаб немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика, а также внести в заявку на следующий сезон нескольких футболистов из нынешнего состава из-за финансовых проблем.