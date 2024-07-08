Лапорта: У «Барселоны» есть деньги на трансфер Нико Уильямса
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может себе позволить приобрести игрока «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об интересе к вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу.
«Конечно, мне нравится Нико Уильямс, очень. Сейчас мы работаем над трансферами с тренером Фликом и дали добро Деку на организацию сделки. Вскоре поступят хорошие новости относительного нашего финансового положения — мы снова укладываемся в финансовый fair-play, а это сулит хорошие новости по трансферным вопросам», — приводит слова президента «Барселоны» ESPN.
В конце мая сообщалось, что «Барселона» не могла зарегистрировать новый тренерский штаб немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика, а также внести в заявку на следующий сезон нескольких футболистов из нынешнего состава из-за финансовых проблем.
Нико Уильямсу 21 год. На Евро-2024 он выходил на поле в стартовом составе во всех матчах, кроме игры заключительного тура группового этапа против сборной Албании. Уильямс был признан лучшим футболистом матча против сборной Италии. На турнире испанец забил один гол и отдал одну голевую передачу.