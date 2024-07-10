«Реал» назвал дату проведения презентации Мбаппе

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Презентация Мбаппе состоится на «Сантьяго Бернабеу». После этого футболист встретится с представителями СМИ в пресс-центре стадиона.

Ранее в СМИ писали, что руководство «Реала» рассчитывает, что за презентацией Мбаппе будут наблюдать порядка 80 тысяч зрителей. Отмечается, что «королевский клуб» готовит яркое запоминающееся шоу и постарается задействовать для этого все технологические возможности реконструированного «Сантьяго Бернабеу».

3 июня, «Реал» официально объявил о переходе Мбаппе на правах свободного агента. Сообщалось, что 25-летний француз будет зарабатывать в мадридском клубе 30 млн евро до уплаты налогов, а также получит подписной бонус, который составит не менее 50 млн евро. В «Реале» Мбаппе будет выступать под девятым номером.

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. На его счету 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. За семь лет Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили «Баварии» (0:1).