СМИ: Килиан Мбаппе планирует приобрести футбольный клуб
Выступающий во французской Лиге 2 «Кан» попал в сферу финансовых интересов знаменитого футболиста.
Как сообщает журналист Даниэль Риоло, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и его семья заинтересованы в покупке французского футбольного клуба «Кан» после перехода форварда в мадридский «Реал».
«Семья Мбаппе» находится в процессе покупки клуба. Они хотят преувеличить свой капитал, как американская компания", — приводит слова Риоло RMC Sport.
До перехода в «Монако» в 2013 году Килиан Мбаппе мог стать игроком «Кана», который следил за выступлениями футболиста на детском уровне на протяжении нескольких лет.
3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять 30 миллионов евро в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет 1 миллиард евро.