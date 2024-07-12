СМИ: Килиан Мбаппе планирует приобрести футбольный клуб

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Как сообщает журналист Даниэль Риоло, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и его семья заинтересованы в покупке французского футбольного клуба «Кан» после перехода форварда в мадридский «Реал».

«Семья Мбаппе» находится в процессе покупки клуба. Они хотят преувеличить свой капитал, как американская компания", — приводит слова Риоло RMC Sport.

До перехода в «Монако» в 2013 году Килиан Мбаппе мог стать игроком «Кана», который следил за выступлениями футболиста на детском уровне на протяжении нескольких лет.