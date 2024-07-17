«Челси» начал расследование в отношении Энцо Фернандеса

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Эпизод попал на камеру, когда Фернандес вел прямой эфир в соцсетях. 23-летний аргентинец уже принес публичные извинения в соцсетях.

По информации источника, в руководстве «Челси» обеспокоены данной ситуацией, так как в составе «аристократов» выступают сразу семь французских футболистов. Ранее защитники «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси уже отреагировали на инцидент, отписавшись от Фернандеса в соцсетях.

Энцо Фернандес является самым дорогим трансфером в истории «Челси». Зимой 2023 года лондонцы приобрели его у «Бенфики» за 121 млн евро. На счету 23-летнего аргентинца 62 матча за «синих», в которых он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.