Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Дифферданж
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
21:45
Крусейдерс
Карнарвон
Футбол. Еврокубки
22:00
Эгнатия
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Ларн
РФШ
Футбол. Еврокубки
16.07
Дечич
ТНС
Футбол. Еврокубки
16.07
Шэмрок Роверс
Викингур Р
Все события
09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» начал расследование в отношении Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» инициировал расследование в отношении аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщает журналист Daily Mail Киран Гилл.

Челси
Источник: Reuters

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Эпизод попал на камеру, когда Фернандес вел прямой эфир в соцсетях. 23-летний аргентинец уже принес публичные извинения в соцсетях.

По информации источника, в руководстве «Челси» обеспокоены данной ситуацией, так как в составе «аристократов» выступают сразу семь французских футболистов. Ранее защитники «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси уже отреагировали на инцидент, отписавшись от Фернандеса в соцсетях.

Энцо Фернандес является самым дорогим трансфером в истории «Челси». Зимой 2023 года лондонцы приобрели его у «Бенфики» за 121 млн евро. На счету 23-летнего аргентинца 62 матча за «синих», в которых он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь