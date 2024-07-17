Джуд Беллингем может пропустить старт сезона из-за операции

Как сообщает Daily Sports со ссылкой на The Athletic, может пропустить старт сезона-2024/2025 из-за операции на плече.

По данным источника, англичанину потребуется хирургическое вмешательство, которого он избегал по ходу минувшего сезона, чтобы не пропустить важные матчи мадридской команды и поехать на Евро-2024. Отмечается, что период реабилитации Беллингема после операции займет от двух до трех месяцев.

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. Ранее полузащитник играл за дортмундскую «Боруссию». В минувшем сезоне Джуд отметился 23 голами и 13 результативными передачами, проведя 42 матча в дебютном сезоне в составе «сливочных». Вместе с «Реалом» Беллингем стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании.

На Евро-2024 футболист вышел в стартовом составе во всех семи играх сборной Англии, записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Его гол в самой концовке игры со Словакией в ⅛ финала позволил сравнять счет и перевести встречу в дополнительное время. По итогам турнира забитый Беллингемом мяч занял второе место в рейтинге лучших голов чемпионата Европы по версии УЕФА.