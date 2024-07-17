Тьяго Алькантара вошел в тренерский штаб Флика в «Барселоне»

«Недавно завершив свою игровую карьеру в возрасте 33 лет, Тьяго Алькантара собирается провести ближайшие недели в составе команды Ханса Флика, чтобы тренироваться в качестве тренера. Ожидается, что бывший игрок останется в основной команде мужского футбола на всё лето и, следовательно, отправится в турне по США», — сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что испанец станет ключевым связующим звеном коммуникации между командой и тренерским штабом Ханса-Дитера Флика. Под руководством нового главного тренера «Барселоны» Алькантара играл в «Баварии» в сезоне-2019/20 и помог мюнхенскому клубу выиграть требл.

Алькантара является воспитанником «Барселоны», за которую он выступал с 2009 по 2013 год. 7 июля испанец объявил о завершении игровой карьеры из-за хронических проблем с травмами, который преследовали его в «Ливерпуле». В минувшем сезоне испанец провел на поле всего пять минут.