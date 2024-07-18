Матвей Сафонов приступил к тренировкам на поле в «ПСЖ»: видео

25-летний россиянин участвовал в упражнениях с мячом вместе со своими новыми одноклубниками, после чего занял место в воротах.

Главный конкурент Сафонова за место в воротах парижской команды Джанлуиджи Доннарумма участие в тренировке не принимал. Вратарь сборной Италии получил дополнительное время для отдыха после выступления на Евро-2024.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Он стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции среди вратарей.