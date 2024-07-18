Матвей Сафонов приступил к тренировкам на поле в «ПСЖ»: видео
«Пари Сен-Жермен» опубликовал видео с командной тренировки на клубной базе, в которой принял участие вратарь сборной России Матвей Сафонов.
«Пари Сен-Жермен» опубликовал видео с командной тренировки на клубной базе, в которой принял участие вратарь сборной России Матвей Сафонов.
25-летний россиянин участвовал в упражнениях с мячом вместе со своими новыми одноклубниками, после чего занял место в воротах.
Главный конкурент Сафонова за место в воротах парижской команды Джанлуиджи Доннарумма участие в тренировке не принимал. Вратарь сборной Италии получил дополнительное время для отдыха после выступления на Евро-2024.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Он стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции среди вратарей.
7 августа «ПСЖ» проведет товарищеский матч со «Штурмом». Через три дня парижане сыграют с «РБ Лейпциг». Официально новый сезон «ПСЖ» откроет 18 августа выездным матчем с «Гавром», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев.