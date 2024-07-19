У Рэшфорда отобрали права за превышение скорости на 160 км/ч

Как сообщает издание, Рэшфорд находился за рулем своего автомобиля Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow и двигался по трассе. Футболист заметил патрульную машину без опознавательных знаков и ускорился, чтобы ее обогнать. Позднее Рэшфорд в суде заявил, что думал о слежке за ним, поэтому разогнался так сильно.

Полицейский, который управлял патрульным автомобилем следовал за футболистом и когда машина Рэшфорда съехала с автострады остановил его. Нападающий «Манчестер Юнайтед» сказал сотруднику полиции, что ему показалось, что за ним следит белый автомобиль.

Позднее просмотрев камеры видеонаблюдения сотрудники полиции не обнаружили слежки за Рэшфордом.

Вчера, 18 июля, Рэшфорд предстал перед магистратским судом Манчестера и Салфорда. Окружной судья Люси Хогарт запретила ему водить машину в течение шести месяцев и оштрафовала на 1 666 фунтов стерлингов. Футболиста также обязали выплатить 666 фунтов стерлингов и 120 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, поскольку ранее он признал себя виновным в одном нарушении скоростного режима.