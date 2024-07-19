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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан сборной Испании Альваро Мората перешел «Милан»

«Милан» объявил о переходе нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты.

Атлетико
Милан
ИспанияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Контракт с 31-летний испанцем рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на год. В «Милане» Мората будет выступать под седьмым номером, под которым в прошлом сезоне выступал французский полузащитник Ясин Адли.

Ранее сообщалось, что «Милан» активировал об отступных в контракте Мораты в размере 13 млн евро. Зарплата капитана сборной Испании в новом клубе составит в 5,5 млн евро в год.

Мората уже выступал в итальянской Серии А, отыграв четыре сезона в составе туринского «Ювентуса». На счету испанца 130 матчей, в которых он забил 35 мячей и сделал 29 голевых передач.

На прошлой неделе Мората стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он провел на турнире все семь матчей и отметился одним забитым мячом. Весь турнир нападаюший отыграл с капитанской повязкой.

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