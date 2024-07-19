Капитан сборной Испании Альваро Мората перешел «Милан»

Контракт с 31-летний испанцем рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на год. В «Милане» Мората будет выступать под седьмым номером, под которым в прошлом сезоне выступал французский полузащитник Ясин Адли.

Ранее сообщалось, что «Милан» активировал об отступных в контракте Мораты в размере 13 млн евро. Зарплата капитана сборной Испании в новом клубе составит в 5,5 млн евро в год.

Мората уже выступал в итальянской Серии А, отыграв четыре сезона в составе туринского «Ювентуса». На счету испанца 130 матчей, в которых он забил 35 мячей и сделал 29 голевых передач.