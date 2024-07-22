«Реал» представил новую гостевую форму оранжевого цвета

Комплект выполнен в ярко-оранжевом цвете с темно-синими деталями и узором, напоминающим лучи пятиконечной звезды.

«Эта форма вдохновлена звездами на ночном небе за пределами “Сантьяго Бернабеу”. Ее дизайн основан на идее: не имеет значения, где играет команда, потому что мадридисты всегда связаны звездами на небе», — сказано в пресс-релизе клуба.

Последний раз «Реал» играл в оранжевой форме в сезоне-2013/14. Тогда в схожей цветовой гамме был исполнен третий комплект формы.