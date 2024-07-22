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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» представил новую гостевую форму оранжевого цвета

Мадридский «Реал» представил гостевую форму на сезон-2024/25.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: ФК "Реал" Мадрид

Комплект выполнен в ярко-оранжевом цвете с темно-синими деталями и узором, напоминающим лучи пятиконечной звезды.

«Эта форма вдохновлена звездами на ночном небе за пределами “Сантьяго Бернабеу”. Ее дизайн основан на идее: не имеет значения, где играет команда, потому что мадридисты всегда связаны звездами на небе», — сказано в пресс-релизе клуба.

Источник: ФК "Реал" Мадрид

Последний раз «Реал» играл в оранжевой форме в сезоне-2013/14. Тогда в схожей цветовой гамме был исполнен третий комплект формы.

В начале августа «Реал» в рамках предсезонного турне по США проведет товарищеские встречи против «Милана», «Барселоны» и «Челси». Новый сезон мадридский клуб откроет 14 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Аталанты».

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