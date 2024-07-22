«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает 23 матча
22 июля «Шанхай Шэньхуа» разгромил «Цанчжоу Майти Лайонс».
22 июля «Шанхай Шэньхуа» разгромил «Цанчжоу Майти Лайонс».
В перенесенном выездном матче 24-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» уверенно переиграл «Цанчжоу Майти Лайонс» — 5:0.
Дублем отметился Гао Тяньи, еще по разу отличились У Си, Сефас Малеле и Се Пэнфэй. Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 23 матчей. В 23 встречах подопечные российского специалиста 19 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Разница мячей — 51:8. Победа в этом матче стала для клуба шестой подряд во всех турнирах.
«Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте в чемпионате Китая — до лидера, которым является другой клуб из того же города — «Шанхай Порт», коллектив российского специалиста отстает на 2 очка.
27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом 53-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. Помимо этого, Слуцкий ранее занимал пост главного тренера сборной России; на протяжении карьеры возглавлял «Уралан», «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити» и «Витесс».