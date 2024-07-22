«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает 23 матча

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В перенесенном выездном матче 24-го тура китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» уверенно переиграл «Цанчжоу Майти Лайонс» — 5:0.

Дублем отметился Гао Тяньи, еще по разу отличились У Си, Сефас Малеле и Се Пэнфэй. Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 23 матчей. В 23 встречах подопечные российского специалиста 19 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Разница мячей — 51:8. Победа в этом матче стала для клуба шестой подряд во всех турнирах.

«Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте в чемпионате Китая — до лидера, которым является другой клуб из того же города — «Шанхай Порт», коллектив российского специалиста отстает на 2 очка.