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09:50 (мск), источник: Спорт Mail

Килиан Мбаппе стал владельцем клуба детства из Лиги 2

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции в ближайшее время будет мажоритарным акционером футбольного клуба «Кан». Об этом сообщает Le Parisien.

Реал
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КанЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, 25-летний футболист заплатил за контрольный пакет акций клуба чуть менее чем за 20 млн евро. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально, после чего Мбаппе станет одним из самых молодых владельцев профессионального футбольного клуба в мире.

Отмечается, что Мбаппе будет управлять клубом вместе с председателем наблюдательного совета Пьером-Антуаном Каптоном, который оставит за собой пакет акций стоимостью 5 млн евро. До этого контрольный пакет акций «Кана» принадлежал американской компании по управлению активами Oaktree Capital Management, которая также владеет миланским «Интером».

В 2011 году Мбаппе провел несколько детских турниров за «Кан» и был близок к переходу в академию клуба, однако подписать контракт не удалось из-за бюрократических препятствий. Позднее Мбаппе присоединился к знаменитой академии «Клерфонтен», а спустя два года оказался в системе «Монако», где в 2015 году и началась его профессиональная карьера.

«Кан» был основан в 1913 году в одноименном городе на северо-западе Франции. В конце XX века клуб поднялся в элитный французский дивизион, где его наилучшим результатом было пятое место в сезоне-1991/92. В сезоне-2017/18 «Кан» добрался до полуфинала Кубка Франции, но на следующий сезон вылетел из Лиги 1. Прошлый сезон «викинги» завершили на шестом месте в Лиге 2.

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