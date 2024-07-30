Килиан Мбаппе стал владельцем клуба детства из Лиги 2

По информации источника, 25-летний футболист заплатил за контрольный пакет акций клуба чуть менее чем за 20 млн евро. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально, после чего Мбаппе станет одним из самых молодых владельцев профессионального футбольного клуба в мире.

Отмечается, что Мбаппе будет управлять клубом вместе с председателем наблюдательного совета Пьером-Антуаном Каптоном, который оставит за собой пакет акций стоимостью 5 млн евро. До этого контрольный пакет акций «Кана» принадлежал американской компании по управлению активами Oaktree Capital Management, которая также владеет миланским «Интером».

В 2011 году Мбаппе провел несколько детских турниров за «Кан» и был близок к переходу в академию клуба, однако подписать контракт не удалось из-за бюрократических препятствий. Позднее Мбаппе присоединился к знаменитой академии «Клерфонтен», а спустя два года оказался в системе «Монако», где в 2015 году и началась его профессиональная карьера.