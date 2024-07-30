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15:48 (мск), источник: Спорт Mail

Арсену Захаряну потребуется операция из-за травмы

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба «Реал Сосьедад».

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

У 21-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна диагностирована проблема с сухожилием на правой лодыжке.

«Травма требует хирургического лечения. В ближайшие дни его будет оперировать доктор Хорди Вега в Барселоне», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Время возвращения в строй Арсена после этой операции составит 2−3 месяца», — сообщили Sport24 в «Реале Сосьедад».

Ранее Арсен Захарян не смог принять участия в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака» из-за боли в лодыжке.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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