Арсену Захаряну потребуется операция из-за травмы

У 21-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна диагностирована проблема с сухожилием на правой лодыжке.

«Травма требует хирургического лечения. В ближайшие дни его будет оперировать доктор Хорди Вега в Барселоне», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Время возвращения в строй Арсена после этой операции составит 2−3 месяца», — сообщили Sport24 в «Реале Сосьедад».

Ранее Арсен Захарян не смог принять участия в товарищеском матче с японским футбольным клубом «Гамба Осака» из-за боли в лодыжке.