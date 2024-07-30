Алексей Миранчук стал игроком «Атланты Юнайтед»

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Американский клуб анонсировал в своих соцсетях переход 28-летнего россиянина, опубликовав короткое видео с кубком, вручаемым за победу в Лиге Европы УЕФА. В минувшем сезоне Миранчук стал обладателем этого трофея в составе «Аталанты».

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Миранчук станет пятым российским игроком в истории МЛС. Ранее в американской лиге выступали Игорь Симутенков, Сергей Раад (оба — «Канзас Сити»), Родион Дьяченко («Ди Си Юнайтед») и Максим Усанов («Торонто»). Все вышеперечисленные игроки выступали в МЛС в период с 2002 по 2010 год.

«Атланта Юнайтед» занимает 20-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС. Прошлый сезон клуб закончил на 10-й строчке, вылетев в первом раунде плей-офф от будущего чемпиона «Коламбус Крю».