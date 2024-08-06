Анчелотти: Мбаппе придется адаптироваться к «Реалу»

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. По информации источника , Мбаппе будет получать около €15 млн в год после уплаты налогов. Также от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста. Отмечается, что в «ПСЖ» Мбаппе получал €30 млн в год за личные контракты.

«Прежде всего, он привнесет свои качества, а также свое хладнокровие, отношение и преданность. Ему придется адаптироваться к этой команде, как и всем остальным. Мы очень рады, что он здесь, потому что у него прекрасные качества, и — я уверен, учитывая его личность, — он быстро приспособится. Все в “Реале” очень рады, что он здесь: болельщики, клуб, игроки, товарищи по команде, тренер. Мы все очень рады. Мы уверены, что он справится очень хорошо», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.