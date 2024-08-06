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16:05 (мск), источник: Спорт Mail

Анчелотти: Мбаппе придется адаптироваться к «Реалу»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. По информации источника, Мбаппе будет получать около €15 млн в год после уплаты налогов. Также от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста. Отмечается, что в «ПСЖ» Мбаппе получал €30 млн в год за личные контракты.

«Прежде всего, он привнесет свои качества, а также свое хладнокровие, отношение и преданность. Ему придется адаптироваться к этой команде, как и всем остальным. Мы очень рады, что он здесь, потому что у него прекрасные качества, и — я уверен, учитывая его личность, — он быстро приспособится. Все в “Реале” очень рады, что он здесь: болельщики, клуб, игроки, товарищи по команде, тренер. Мы все очень рады. Мы уверены, что он справится очень хорошо», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

За семь лет в парижском клубе Килиан Мбаппе провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.

14 августа «Реал» встретится с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».


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