Анчелотти: Мбаппе придется адаптироваться к «Реалу»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе.
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Килиане Мбаппе.
Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. По информации источника, Мбаппе будет получать около €15 млн в год после уплаты налогов. Также от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста. Отмечается, что в «ПСЖ» Мбаппе получал €30 млн в год за личные контракты.
«Прежде всего, он привнесет свои качества, а также свое хладнокровие, отношение и преданность. Ему придется адаптироваться к этой команде, как и всем остальным. Мы очень рады, что он здесь, потому что у него прекрасные качества, и — я уверен, учитывая его личность, — он быстро приспособится. Все в “Реале” очень рады, что он здесь: болельщики, клуб, игроки, товарищи по команде, тренер. Мы все очень рады. Мы уверены, что он справится очень хорошо», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.
За семь лет в парижском клубе Килиан Мбаппе провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.
14 августа «Реал» встретится с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра пройдёт в Польше на стадионе «Национальный».