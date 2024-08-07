«Милан» в результативном матче по пенальти обыграл «Барселону»

«Когда мы все здорово прессингуем — это именно то, что нужно. Иногда нам нужно быть смелее, потому что это необходимо. После перерыва мы прибавили, внесли коррективы. Мы превосходно прессинговали, вся команда действовала интенсивно — это то, что мы хотим. Во втором тайме у нас было несколько голевых моментов, и мы доставили им проблем.



Хочу, чтобы мы получали удовольствие от коллективной игры как в обороне, так и в атаке. До стартового матча в Ла Лиге 10 дней, и мы на верном пути, но способны сильно прибавить», — сказал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.