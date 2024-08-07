«Милан» в результативном матче по пенальти обыграл «Барселону»
«Милан» в товарищеском матче по пенальти обыграл «Барселону» (2:2, пен. 4:3).
«Милан» в товарищеском матче по пенальти обыграл «Барселону» (2:2, пен. 4:3).
Встреча проходила в Балтиморе (штат Мэриленд). На голы Луки Йовича (10') и Кристиана Пулишича (15') каталонцы ответили дублем Роберта Левандовски (22', 58').
Основное время матча закончилось вничью, поэтому была назначена серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Милана». Решающим стал промах защитника «Барселоны» Микаила Файе.
«Когда мы все здорово прессингуем — это именно то, что нужно. Иногда нам нужно быть смелее, потому что это необходимо. После перерыва мы прибавили, внесли коррективы. Мы превосходно прессинговали, вся команда действовала интенсивно — это то, что мы хотим. Во втором тайме у нас было несколько голевых моментов, и мы доставили им проблем.
Хочу, чтобы мы получали удовольствие от коллективной игры как в обороне, так и в атаке. До стартового матча в Ла Лиге 10 дней, и мы на верном пути, но способны сильно прибавить», — сказал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.
В понедельник, 12 августа «Барселона» проведет заключительный товарищеский матч против «Монако», а на следующий день «Милан» завершит подготовку к сезону встречей против «Монцы».
Команды откроют новый сезон 17 августа. «Милан» в этот день дома сыграет с «Торино», а «Барселона» на выезде встретится с «Валенсией».