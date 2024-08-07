Газзаев рассказал, почему отказался возглавить клуб АПЛ

«Да, такая вероятность существовала. Энди Роксбург отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: “Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать.



Но я языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер… В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду. Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — “Зенит”. И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро”, — сказал Газзаев.