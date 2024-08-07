Газзаев рассказал, почему отказался возглавить клуб АПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, что после победы в Кубке УЕФА в 2005 году отказался возглавить клуб АПЛ.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, что после победы в Кубке УЕФА в 2005 году отказался возглавить клуб АПЛ.
«Да, такая вероятность существовала. Энди Роксбург отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: “Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать.
Но я языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер… В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду. Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — “Зенит”. И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро”, — сказал Газзаев.
По итогам сезона-2004/05 Газзаев вместе с главным тренером «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом стал лауреатом приза «Тренер года» по версии УЕФА.
Газзаев покинул ЦСКА в 2008 году, а спустя пять лет завершил тренерскую карьеру в родной «Алании». В 2016 году Газзаев стал депутатом Государственной думы.