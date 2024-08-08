Во Франции негативно оценили дебют Сафонова в «ПСЖ»

«Помимо самого счета игры, который не представляет особого интереса, этот матч позволил нам увидеть первые шаги Матвея Сафонова. Пока еще слишком рано делать окончательные выводы, но, кроме отбитых ударов головой и с острого угла, русский вратарь, пришедший в начале лета за 20 млн евро, пока не проявил себя. Он не сделал того, что позволило бы считать его достойным конкурентом Джанлуиджи Доннарумме. Он ничего не смог поделать с мощным ударом перед самым перерывом», — сказано в статье.