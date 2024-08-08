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10:11 (мск), источник: Спорт Mail

Во Франции негативно оценили дебют Сафонова в «ПСЖ»

Французская газета Le Parisien опубликовала краткий анализ товарищеского матча «Штурмом» и «Пари Сен-Жермен» (2:2).

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

В этой встрече за парижан дебютировал 25-летний вратарь сборной России Матвей Сафонов, который отыграл в воротах все 90 минут.

«Помимо самого счета игры, который не представляет особого интереса, этот матч позволил нам увидеть первые шаги Матвея Сафонова. Пока еще слишком рано делать окончательные выводы, но, кроме отбитых ударов головой и с острого угла, русский вратарь, пришедший в начале лета за 20 млн евро, пока не проявил себя. Он не сделал того, что позволило бы считать его достойным конкурентом Джанлуиджи Доннарумме. Он ничего не смог поделать с мощным ударом перед самым перерывом», — сказано в статье.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года. Воспитанник «Краснодара» будет конкурировать за место в воротах парижского клуба с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и бывшим вратарем молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.

В субботу, 10 августа, «ПСЖ» проведет заключительный товарищеский матч против «РБ Лейпцига». Первый официальный матч в новом сезоне парижский клуб проведет 16 августа на выезде против «Гавра».

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