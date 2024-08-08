Пепе объявил о завершении игровой карьеры в 41 год

41-летний футболист завоевал 28 трофеев в клубном футболе (с «Реалом» и «Порту») и два с национальной сборной (чемпионат Европы и Лигу наций).

Пепе выступал в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2017 год. За этот период он сыграл 334 матча, в которых отметился 15 голами и 20 результативными передачами. В составе «сливочных» защитник трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также три раза становился чемпионом Испании.

Последним местом работы Пепе был «Порту», за который он выступал с 2019 по 2024 год.

На прошедшем в Германии чемпионате Европы Пепе со сборной Португалии дошел до ¼ финала. На Евро защитник сыграл 4 матча из 5, в сумме проведя на поле 410 минут.