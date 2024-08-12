Игроку «Тоттенхэма» грозит до двух лет тюрьмы за видео в соцсети
Малийский полузащитник Ив Биссума извинился за безрассудный видеоролик, в котором он делает вдох из воздушного шарика.
Малийский полузащитник Ив Биссума извинился за безрассудный видеоролик, в котором он делает вдох из воздушного шарика.
Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума может быть заключен под стражу сроком до двух лет. Причиной этому может стать размещенный в социальных сетях видеоролик, на котором он вдыхает «веселящий газ». Позднее Биссума удалил видео и принес свои извинения.
«Я хочу извиниться за эти видео. Я понимаю, насколько это серьезно и насколько велики риски для здоровья, и я также очень серьезно отношусь к роли футболиста и образца для подражания», — заявил футболист.
«Тоттенхэм» начал внутреннее расследование в отношении игрока. С 2023 года в Великобритании хранение закиси азота в рекреационных целях является уголовным преступлением и может наказываться двухлетним тюремным заключением.
27-летний Биссума, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Тоттенхэм» из «Брайтона» в 2022 году. В общей сложности малиец провел в АПЛ 163 матча, в которых забил 3 гола.