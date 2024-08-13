Экс-игрок «Спартака» Кейта Бальде перешел в турецкий клуб

Бальде с 9 лет играл за детские и юношеские команды «Барселоны». Взрослую карьеру он начал в «Лацио». Также футболист выступал за другие клубы Серии А — «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В активе нападающего 40 матчей и 6 мячей за сборную Сенегала.