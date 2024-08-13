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Экс-игрок «Спартака» Кейта Бальде перешел в турецкий клуб

29-летний сенегалец продолжит карьеру в «Сивасспоре».

Источник: AP 2023

Как сообщает пресс-служба клуба, бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде подписал контракт с турецким «Сивасспором».

Сенегалец перешел в турецкий клуб на правах свободного агента, так как разорвал контракт со «Спартаком» в начале июля.

Кейта Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента — его соглашение с предыдущим клубом «Кальяри» предусматривало возможность покинуть клуб в случае вылета сардинцев в серию B. Бальде провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил 3 гола.

Бальде с 9 лет играл за детские и юношеские команды «Барселоны». Взрослую карьеру он начал в «Лацио». Также футболист выступал за другие клубы Серии А — «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». В активе нападающего 40 матчей и 6 мячей за сборную Сенегала.