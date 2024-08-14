В новом сезоне АПЛ решения VAR будут объяснять во время матча

Система VAR была введена в АПЛ в 2019 году. В минувшем сезоне в матчах чемпионата Англии произошло несколько спорных инцидентов, в которых судьи, используя VAR, принимали неверные решения. Это в конечном итоге неоднократно приводило к критике в адрес данной системы.