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В новом сезоне АПЛ решения VAR будут объяснять во время матча

Английская премьер-лига (АПЛ) запустила специальный аккаунт в социальных сетях, где во время матчей в онлайн-формате будут объясняться все судейские решения.

Источник: AP 2023

В аккаунте Premier League Match Centre будут публиковаться фактические объяснения решений судей на поле и участия видеопомощника арбитра (VAR), включая роль технологий в процессе принятия решений. Такое решение было принято с целью повышения прозрачности в отношении VAR и судейства в целом.

Система VAR была введена в АПЛ в 2019 году. В минувшем сезоне в матчах чемпионата Англии произошло несколько спорных инцидентов, в которых судьи, используя VAR, принимали неверные решения. Это в конечном итоге неоднократно приводило к критике в адрес данной системы.

В июне на ежегодном собрании клубов рассматривался вопрос об отмене системы VAR, однако 19 из 20 клубов АПЛ проголосовали против. «Вулверхэмптон» был единственным клубом, поддержавшим предложение об отмене системы VAR.

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 16 августа. В матче открытия сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.