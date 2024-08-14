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«Реал» потерял ключевого игрока перед матчем за Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл на длительный срок из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Источник: Reuters

Камавинга получил повреждение во время вчерашней тренировки перед матчем с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА. Медицинское обследование выявило у 21-летнего француза растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена. Ожидается, что Камавинга пропустит не менее полутора месяцев и вернется на поле не раньше октября.

В минувшем сезоне Камавинга провел за «Реал» 46 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет сегодня, 14 августа, на «Национальном стадионе» в Варшаве. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.