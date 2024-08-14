«Реал» потерял ключевого игрока перед матчем за Суперкубок УЕФА

Камавинга получил повреждение во время вчерашней тренировки перед матчем с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА. Медицинское обследование выявило у 21-летнего француза растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена. Ожидается, что Камавинга пропустит не менее полутора месяцев и вернется на поле не раньше октября.
В минувшем сезоне Камавинга провел за «Реал» 46 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет сегодня, 14 августа, на «Национальном стадионе» в Варшаве. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.