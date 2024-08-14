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«Ювентус» расторг контракт с Войцехом Щенсным после семи сезонов

Контракт 34-летнего польского вратаря с клубом действовал до 2025 года.

Источник: Reuters

«Ювентус» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с голкипером сборной Польши Войцехом Щенсны.

«Мы уверены, что всегда будем хранить в своих сердцах человека и профессионала, который носил нашу футболку с гордостью и преданностью делу», — говорится в заявлении клуба.

Поляк выступал за «Ювентус» с 2017 года, провел 252 матча, из которых 100 сыграл на ноль. Щенсны выиграл с командой восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны.

Летом в туринский клуб из «Монцы» перешел 26-летний Микеле Ди Грегорио, в минувшем сезоне признанный лучшим вратарем в Серии А.

Ранее Щенсны выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», а также итальянскую «Рому». В СМИ появлялась информация о том, что Войцех рассматривает вариант с завершением карьеры.

Щенсны провел 84 матча за сборную Польши, был в составе национальной команды на четырех Евро и двух чемпионатах мира.