Моуринью: Мои игроки должны тянуть время и симулировать травмы

Жозе Моуринью, в июне занявший пост главного тренера «Фенербахче», заявил, что должен адаптироваться к турецкому футболу, поэтому его команда вслед за остальными должна тянуть время и симулировать.
"Мои игроки должны делать то, что делают с нами другие команды. Они должны тянуть время, падать на газон, останавливать игру и симулировать травмы. Им нужно делать то, что делает каждая команда.
Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. А есть и другие вещи, которые находятся вне моего контроля, они культурные. Похоже, это мне нужно адаптироваться, а не наоборот. Я приехал, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Поэтому мне нужно адаптироваться… Я не волшебник, у меня есть опыт", — приводит слова Моуринью Daily Mail.
17 августа подопечные португальского тренера сыграли на выезде вничью с «Гезтепе» (2:2) во втором туре чемпионата Турции. Ранее стамбульский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей французскому «Лиллю».
Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.