Моуринью: Мои игроки должны тянуть время и симулировать травмы

Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. А есть и другие вещи, которые находятся вне моего контроля, они культурные. Похоже, это мне нужно адаптироваться, а не наоборот. Я приехал, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Поэтому мне нужно адаптироваться… Я не волшебник, у меня есть опыт", — приводит слова Моуринью Daily Mail.