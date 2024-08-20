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Полиция Сан-Паулу закрыла дело в отношении игрока «МЮ» Антони

24-летний бразильский футболист был обвинен в насилии своей бывшей партнершей Габриэлой Каваллин в прошлом году.

Источник: AFP 2023

Как сообщает Daily Mail, полиция Бразилии прекратила расследование о вероятном домашнем насилии в отношении вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

Помимо Габриэлы Каваллин, еще две женщины также выступили с обвинениями в адрес Антони, хотя одна из них позже отказалась от своих обвинений.

Антони отвергал все обвинения в свой адрес и даже получил от клуба отпуск в прошлом сезоне, чтобы разобраться с ситуацией.

По данным источника, полиция Бразилии не нашла никаких доказательств каких-либо правонарушений со стороны Антони после годичного расследования. По слухам, футболист остается под следствием в Англии, но ему не предъявлены обвинения.

«Многое произошло за год в моей личной жизни. Нравится вам это или нет, все, через что я прошел, отразилось на игре. Это было очень сложно для меня и всей моей семьи, но я извлек уроки из всего этого. Я вырос и повзрослел», — приводит Daily Mail слова Антони.

В августа 2022 года Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила 95 млн евро.