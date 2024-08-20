Полиция Сан-Паулу закрыла дело в отношении игрока «МЮ» Антони

«Многое произошло за год в моей личной жизни. Нравится вам это или нет, все, через что я прошел, отразилось на игре. Это было очень сложно для меня и всей моей семьи, но я извлек уроки из всего этого. Я вырос и повзрослел», — приводит Daily Mail слова Антони.