Холанд отреагировал на признание Фодена лучшим игроком года

Напомним, ранее Фоден был признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Также в мае Фоден был признан лучшим футболистом сезона.
В минувшем сезоне Фоден провел 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил 19 мячей и сделал восемь голевых передач.
«Я считаю Фодена просто замечательным человеком. Мне очень приятно выступать с ним в одной команде и обмениваться шутками. Фил действительно невероятен. Никто не видит, что он вытворяет на тренировках, но это тоже фантастика. Я считаю себя счастливчиком, что мне довелось играть вместе с ним», — приводит слова Холанда Fotmob.
Фоден является воспитанником «Манчестер Сити», за основную команду футболист выступает с 2017 года. В составе «горожан» полузащитник шесть раз выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка лиг, дважды завоевал Кубок Англии и Суперкубок страны. В сезоне-2022/23 полузащитник стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портала Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фодена в € 150 млн.