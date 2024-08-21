Холанд отреагировал на признание Фодена лучшим игроком года

«Я считаю Фодена просто замечательным человеком. Мне очень приятно выступать с ним в одной команде и обмениваться шутками. Фил действительно невероятен. Никто не видит, что он вытворяет на тренировках, но это тоже фантастика. Я считаю себя счастливчиком, что мне довелось играть вместе с ним», — приводит слова Холанда Fotmob.