Стало известно, когда Месси может вернуться на поле после травмы

Как сообщает журналист Эрнан Клаус, в ближайшее время Месси начнет тренировки в общей группе. Нападающий может выйти на поле 1 сентября, в матче МЛС против «Чикаго». В клубе не торопят футболиста с восстановлением. Цель медицинского штаба «Интер Майами» — подготовить Месси к матчу МЛС против «Филадельфии», который состоится 15 сентября.
В последний раз Месси выходил на поле 15 июля в финальном матче Кубка Америки с командой Колумбии (1:0 после дополнительного времени). В той игре нападающий получил травму ноги, из-за которой вынужденно пропускает матчи клуба из Флориды. Позднее Месси диагностировали повреждение связок правой лодыжки.
Ранее «Интер Майами» без Месси вылетел из Кубка лиг. Кубок лиг — летний турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Интер Майами», который в финале обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 пен.) и завоевал первый трофей в своей истории.
«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 53 очками.
Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года из «ПСЖ» на правах свободного агента.