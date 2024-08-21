Стало известно, когда Месси может вернуться на поле после травмы

Как сообщает журналист Эрнан Клаус, в ближайшее время Месси начнет тренировки в общей группе. Нападающий может выйти на поле 1 сентября, в матче МЛС против «Чикаго». В клубе не торопят футболиста с восстановлением. Цель медицинского штаба «Интер Майами» — подготовить Месси к матчу МЛС против «Филадельфии», который состоится 15 сентября.