Хвича Кварацхелия стал отцом

У Кварацхелии и его жены Ницы Тавадзе родился мальчик.
«Самый счастливый день в моей жизни, 21 августа 2024 года. Дамиан Кварацхелия», — подписал футболист фото с новорожденным сыном.
Кварацхелия и Тавадзе поженились в октябре 2023 года в Грузии.
В минувшем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.
Напомним, Кварацхелия в составе сборной Грузии принял участие на Евро-2024. Национальная команда впервые смогла отобраться на крупный международный турнир. На групповом этапе команда Вилли Саньоля набрала четыре очка, уступив Турции (1:3), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Португалию (2:0). Кварацхелия отметился на турнире одним забитым мячом, поразив ворота португальской сборной.
В ⅛ финала сборная Грузии проиграла Испании со счетом 1:4.
«Уходим с чемпионата Европы гордо и с поднятой головой! С кучей потрясающих эмоций и воспоминаний. Мы подарили нашему народу и стране много радости и гордости. Хочу поблагодарить всех, мы продолжим работать, развиваться и вернемся сильнее. Спасибо!» — написал Кварацхелия в одной из своих соцсетей.