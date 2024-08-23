40-летний Вагнер Лав забил гол в окружении трех защитников

В матче 22-го тура бразильской Серии В «Аваи» с минимальным счетом победил «Пайсанду». Единственный гол встречи записал на свой счет Вагнер Лав, два месяца назад отметивший свое сорокалетие. Примечательно, что Вагнер Лав забил в матче еще один раз, но гол был отменен после вмешательства VAR.