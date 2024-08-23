40-летний Вагнер Лав забил гол в окружении трех защитников

В матче 22-го тура бразильской Серии В «Аваи» с минимальным счетом победил «Пайсанду». Единственный гол встречи записал на свой счет Вагнер Лав, два месяца назад отметивший свое сорокалетие. Примечательно, что Вагнер Лав забил в матче еще один раз, но гол был отменен после вмешательства VAR.
Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову — 137 голов.
До 2023 года Вагнеру Лаву принадлежал рекорд по забитым мячам в чемпионатах России среди легионеров — это сделал нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес.
В ноябре 2023 года Вагнер Лав заявил, что хотел бы завершить карьеру в ЦСКА.