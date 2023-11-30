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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Вагнер Лав хочет завершить карьеру в ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Феррейра заявил, что его клиент Вагнер Лав хочет завершить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению. Связывались ли мы с клубом? Да, мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА», — сказал Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он провел 259 матчей, в которых 124 мяча и сделал 53 результативные передачи. Вместе с армейцами бразилец стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА.

Этот год Вагнер Лав провел в клубе «Спорт Ресифи» из бразильской Серии Б. 39-летний нападающий вошел в тройку лучших бомбардиров турнира, забив в 33 матчах 11 мячей. Его контракт с клубом действует до конца декабря.

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