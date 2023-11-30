Вагнер Лав хочет завершить карьеру в ЦСКА

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению. Связывались ли мы с клубом? Да, мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА», — сказал Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он провел 259 матчей, в которых 124 мяча и сделал 53 результативные передачи. Вместе с армейцами бразилец стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА.