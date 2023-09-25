Чалов быстрее всех из россиян забил 70 мячей в РПЛ

25-летний нападающий армейцев отметился забитыми мячом в матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3) и достиг отметки в 70 забитых мячей. Для этого ему понадобилось 177 матчей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253750&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В истории РПЛ отметки в 70 мячей быстрее достигали только бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав (133 матча) и полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес (151 матч).