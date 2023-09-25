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10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Чалов быстрее всех из россиян забил 70 мячей в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов быстрее всех из российских футболистов достиг отметки в 70 забитых мячей в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Opta Sports.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

25-летний нападающий армейцев отметился забитыми мячом в матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3) и достиг отметки в 70 забитых мячей. Для этого ему понадобилось 177 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В истории РПЛ отметки в 70 мячей быстрее достигали только бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав (133 матча) и полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес (151 матч).

ЦСКА не может выиграть уже на протяжении пяти матчей и опустился на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Чалов с шестью мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь нападающему «Зенита» Матео Кассьере (8).

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