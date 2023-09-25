Чалов быстрее всех из россиян забил 70 мячей в РПЛ
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов быстрее всех из российских футболистов достиг отметки в 70 забитых мячей в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Opta Sports.
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов быстрее всех из российских футболистов достиг отметки в 70 забитых мячей в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Opta Sports.
25-летний нападающий армейцев отметился забитыми мячом в матче девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3) и достиг отметки в 70 забитых мячей. Для этого ему понадобилось 177 матчей.
В истории РПЛ отметки в 70 мячей быстрее достигали только бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав (133 матча) и полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес (151 матч).
ЦСКА не может выиграть уже на протяжении пяти матчей и опустился на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Чалов с шестью мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь нападающему «Зенита» Матео Кассьере (8).