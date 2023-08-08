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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС объявил список 33 лучших футболистов чемпионата России

Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Источник: РИА "Новости"

Список 33 лучших футболистов чемпионата России:

  • Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»);
  • Правые защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Сергей Волков («Краснодар»);
  • Правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Родригао («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА);
  • Левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА);
  • Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Мирослав Богосовац («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Спартак»);
  • Правые полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»);
  • Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Даниил Глебов («Ростов»);
  • Левые центральные полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»);
  • Левые полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»);
  • Правые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»);
  • Левые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»).

Наибольшее представительство в списке лучших игроков получил чемпион страны «Зенит» (9). Далее идут ЦСКА (7), «Спартак» (5), «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» (все — по 3), «Ахмат», «Динамо», «Урал» (все — по 1).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по общему числу попаданий в список «33 лучших футболистов чемпионата России». Для него это 18-е попадание в список лучших игроков. Капитан «армейцев» не смог попасть в этот список лишь дважды — в 2003 и в 2007 году.

Вратарь «Урала» Илья Помазун сумел повторить достижение своего отца Александра, который в 1996 году в качестве вратаря «Балтики» также вошел в список лучших игроков турнира. Это второй такой случай в истории чемпионата России — ранее это удавалось сделать Руслану Агаларову (2001, «Анжи») и его сыну Гамиду (2022, «Уфа»).

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РФС объявил список 33 лучших футболистов чемпионата России
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