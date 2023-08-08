РФС объявил список 33 лучших футболистов чемпионата России

Список 33 лучших футболистов чемпионата России:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»);

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»); Правые защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Сергей Волков («Краснодар»);

Вячеслав Караваев («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Сергей Волков («Краснодар»); Правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Родригао («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА);

Игорь Дивеев (ЦСКА), Родригао («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА); Левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА);

Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА); Левые защитники : Дуглас Сантос («Зенит»), Мирослав Богосовац («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Спартак»);

: Дуглас Сантос («Зенит»), Мирослав Богосовац («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Спартак»); Правые полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»);

Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»); Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Даниил Глебов («Ростов»);

Вильмар Барриос («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Даниил Глебов («Ростов»); Левые центральные полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»);

Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»); Левые полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»);

Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»); Правые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»);

Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»); Левые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»).

Наибольшее представительство в списке лучших игроков получил чемпион страны «Зенит» (9). Далее идут ЦСКА (7), «Спартак» (5), «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» (все — по 3), «Ахмат», «Динамо», «Урал» (все — по 1).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по общему числу попаданий в список «33 лучших футболистов чемпионата России». Для него это 18-е попадание в список лучших игроков. Капитан «армейцев» не смог попасть в этот список лишь дважды — в 2003 и в 2007 году.