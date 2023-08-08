РФС объявил список 33 лучших футболистов чемпионата России
Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Список 33 лучших футболистов чемпионата России:
Наибольшее представительство в списке лучших игроков получил чемпион страны «Зенит» (9). Далее идут ЦСКА (7), «Спартак» (5), «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» (все — по 3), «Ахмат», «Динамо», «Урал» (все — по 1).
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по общему числу попаданий в список «33 лучших футболистов чемпионата России». Для него это 18-е попадание в список лучших игроков. Капитан «армейцев» не смог попасть в этот список лишь дважды — в 2003 и в 2007 году.
Вратарь «Урала» Илья Помазун сумел повторить достижение своего отца Александра, который в 1996 году в качестве вратаря «Балтики» также вошел в список лучших игроков турнира. Это второй такой случай в истории чемпионата России — ранее это удавалось сделать Руслану Агаларову (2001, «Анжи») и его сыну Гамиду (2022, «Уфа»).