Слуцкий назвал главное преимущество «Спартака» перед «Краснодаром»

— «Спартак» играл с запредельным преимуществом, оно было нечеловеческим. Что мне нравится в «Спартаке», так это разнообразие атаки. Хотите сужение фланговых игроков, насыщение центральной зоны, взаимодействие, вбегание? Пожалуйста. Хотите активные фланги? Пожалуйста. Хотите удлинение? Пожалуйста. Хотите Соболева в роли плеймейкера между линиями? Пожалуйста.

«Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличие от «Краснодара», что это дает внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов набирать очки, — сказал Слуцкий.

Также 52-летний специалист оценил последнее приобретение московского клуба, молдавского защитника Олега Рябчука.

«Я видел много его матчей в “Олимпиакосе”. Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всё равно не Дуглас Сантос. Это условно Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — заявил Слуцкий.