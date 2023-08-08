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10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий назвал главное преимущество «Спартака» перед «Краснодаром»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, которая вывела красно-белых в лидеры чемпионата.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» играл с запредельным преимуществом, оно было нечеловеческим. Что мне нравится в «Спартаке», так это разнообразие атаки. Хотите сужение фланговых игроков, насыщение центральной зоны, взаимодействие, вбегание? Пожалуйста. Хотите активные фланги? Пожалуйста. Хотите удлинение? Пожалуйста. Хотите Соболева в роли плеймейкера между линиями? Пожалуйста.

«Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличие от «Краснодара», что это дает внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов набирать очки, — сказал Слуцкий.

Также 52-летний специалист оценил последнее приобретение московского клуба, молдавского защитника Олега Рябчука.

«Я видел много его матчей в “Олимпиакосе”. Качественный игрок. Это очень качественный игрок, но это всё равно не Дуглас Сантос. Это условно Караваев. Айртон? Нет, Айртон поярче в атаке, намного поярче. У Рябчука хороший кросс, он работоспособный, может бесконечно втыкаться, но Айртон ярче в атаке, намного ярче. 6 миллионов — это большая переплата за Рябчука», — заявил Слуцкий.

После 3 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 9 очками, опережая идущий на втором месте «Краснодар» по дополнительным показателям. Только эти две команды пока идут в чемпионате без потерь. В следующем туре чемпионата «красно-белые» сыграют на выезде против «Урала», а «быки» проведут выездную игру с «Оренбургом».

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