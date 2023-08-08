«Спартак» заявил Рябчука в РПЛ как португальца

25-летний защитник сборной Молдавии был представлен в качестве игрока «Спартака» в понедельник, 7 августа. На сайте РПЛ под профилем футболиста расположен португальский флаг — флаг страны его второго гражданства. Рябчук родился в Молдавии, но в возрасте четырех лет уехал с семьей на постоянное место жительства в Португалию, где в последствии получил гражданство этой страны.