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09:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» заявил Рябчука в РПЛ как португальца

Московский «Спартак» заявил новичка команды Олега Рябчука в Российской Премьер-лиге (РПЛ) как гражданина Португалии. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: ФК "Спартак"

25-летний защитник сборной Молдавии был представлен в качестве игрока «Спартака» в понедельник, 7 августа. На сайте РПЛ под профилем футболиста расположен португальский флаг — флаг страны его второго гражданства. Рябчук родился в Молдавии, но в возрасте четырех лет уехал с семьей на постоянное место жительства в Португалию, где в последствии получил гражданство этой страны.

Рябчук является воспитанником «Белененсеша» и «Порту». В 2021 году он перешел в «Олимпиакос», в составе которого провел 45 матчей и дважды стал чемпионом Греции. «Спартак» заплатил за футболиста 6 млн евро.

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