«Спартак» заявил Рябчука в РПЛ как португальца

25-летний защитник сборной Молдавии был представлен в качестве игрока «Спартака» в понедельник, 7 августа. На сайте РПЛ под профилем футболиста расположен португальский флаг — флаг страны его второго гражданства. Рябчук родился в Молдавии, но в возрасте четырех лет уехал с семьей на постоянное место жительства в Португалию, где в последствии получил гражданство этой страны.
Рябчук является воспитанником «Белененсеша» и «Порту». В 2021 году он перешел в «Олимпиакос», в составе которого провел 45 матчей и дважды стал чемпионом Греции. «Спартак» заплатил за футболиста 6 млн евро.