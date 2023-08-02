Защитник «Олимпиакоса» Рябчук станет игроком «Спартака»

По информации Sport24, играющий на позиции левого защитника Олег Рябчук станет футболистом «Спартака».

Права на Олега Рябчука принадлежат «Олимпиакосу». Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил грекам 6 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 7 миллионов.

Ожидается, что Олег Рябчук подпишет контракт по схеме «2+1». Зарплата 25-летнего футболиста составит 2 млн евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч.