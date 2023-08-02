Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
Генк
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
21:30
Галатасарай
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
12:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Олимпиакоса» Рябчук станет игроком «Спартака»

Ожидается, что 3 августа игрок сборной Молдовы прилетит в Россию.

Спартак
Олимпиакос П
Наверх
Источник: AP 2023

По информации Sport24, играющий на позиции левого защитника Олег Рябчук станет футболистом «Спартака».

Права на Олега Рябчука принадлежат «Олимпиакосу». Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил грекам 6 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 7 миллионов.

Ожидается, что Олег Рябчук подпишет контракт по схеме «2+1». Зарплата 25-летнего футболиста составит 2 млн евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч.

На счету футболиста 41 матч за сборную Молдовы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Летней Универсиаде спортсменка из Сомали пробежала 100 метров...
Даниил Медведев сыграет на турнире в Канаде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь