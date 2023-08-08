Генсек РФС Митрофанов: Слава богу, у нас есть такие судьи, как Безбородов. Но нужны новые арбитры

«С 2019 года у нас каждый год меняется руководитель департамента судейства. Это не очень хорошо, потому что каждый новый глава привносит что-то свое. Сначала работал Александр Егоров, потом пришел Виктор Кашшаи, следом Витор Перейра, который не смог доделать работу и покинул Россию. Был период, когда вопросами судейства занимался Павел Каманцев, но не в том объеме, чтобы завершить реформу. Мы искали человека под эту задачу и в этом году пригласили Милорада Мажича.



Все люди разные, у них разная стилистика управления. Конечно, эти перемены влияют на судей, которые должны четко понимать — что и как им делать. Я уверен, что Каманцеву и Мажичу удастся наладить правильную коммуникацию с арбитрами, придать им уверенность в системности тех решений, которые они принимают.



Одна из задач новых руководителей — готовить новых судей. Если говорить о Безбородове, которого вы упомянули, он объективно один из лучших и самых опытных арбитров России. При этом он находится в отличной физической форме, может дать фору молодым. Слава богу, что у нас есть такие судьи с точки зрения опыта и формы, как Безбородов. Но нам нужны новые арбитры. Не чтобы заменить этих, а чтобы мы были готовы к смене поколений. Это нужно, чтобы была конкуренция за право обслуживать матчи чемпионата России и Кубка», — сказал Митрофанов в интервью «Матч ТВ».