Генсек РФС Митрофанов: Слава богу, у нас есть такие судьи, как Безбородов. Но нужны новые арбитры
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал качество работы российских арбитров.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал качество работы российских арбитров.
С началом нового сезона Российской Премьер-лиги уровень российского судейства вновь стал одной из главных тем обсуждения в российском футболе. В частности, внимание привлек матч в Грозном между «Ахматом» и ЦСКА (2:3), в котором Владислав Безбородов назначил пять пенальти и нарушил протокол ВАР. Генеральный секретарь РФС Митрофанов прокомментировал ситуацию с футбольными арбитрами в целом.
«С 2019 года у нас каждый год меняется руководитель департамента судейства. Это не очень хорошо, потому что каждый новый глава привносит что-то свое. Сначала работал Александр Егоров, потом пришел Виктор Кашшаи, следом Витор Перейра, который не смог доделать работу и покинул Россию. Был период, когда вопросами судейства занимался Павел Каманцев, но не в том объеме, чтобы завершить реформу. Мы искали человека под эту задачу и в этом году пригласили Милорада Мажича.
Все люди разные, у них разная стилистика управления. Конечно, эти перемены влияют на судей, которые должны четко понимать — что и как им делать. Я уверен, что Каманцеву и Мажичу удастся наладить правильную коммуникацию с арбитрами, придать им уверенность в системности тех решений, которые они принимают.
Одна из задач новых руководителей — готовить новых судей. Если говорить о Безбородове, которого вы упомянули, он объективно один из лучших и самых опытных арбитров России. При этом он находится в отличной физической форме, может дать фору молодым. Слава богу, что у нас есть такие судьи с точки зрения опыта и формы, как Безбородов. Но нам нужны новые арбитры. Не чтобы заменить этих, а чтобы мы были готовы к смене поколений. Это нужно, чтобы была конкуренция за право обслуживать матчи чемпионата России и Кубка», — сказал Митрофанов в интервью «Матч ТВ».
Также Митрофанов выразил поддержку новому главе департамента судейства РФС Милораду Мажичу.
«Это профессионал, который всего себя отдает работе. Сейчас Милорад разберется во всех тонкостях нашего судейства и четко покажет свои требования. При должной поддержке с нашей стороны, которая очень важна, у него все получится. Нельзя просто так бросить человека и сказать ему: “Иди работай и принеси результат”. Так не получится. Мажича нужно поддерживать, тогда результат будет достигнут», — добавил генеральный секретарь РФС.