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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Объявлены лучшие команда, игрок и тренер российского футбольного сезона

Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило награды по итогам футбольного сезона-2022/23. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Зенит
Локомотив
Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

Лучшей командой России по итогам прошлого сезона был признан «Зенит», выигравший пятый чемпионский титул подряд.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак получил награду лучшему тренеру России.

Лучшим футболистом России был признан нападающий Малком, так же выступавший за «Зенит». Бразилец с российским паспортом по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 27 сыгранных матчей, в которых забил 23 мяча и отдал девять результативных передач. Этим летом Малком покинул «Зенит» и стал игроком саудовского «Аль-Хиляля».

Лучшим молодым футболистом России признан полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Прошлый сезон 18-летний футболист начинал в «Крыльях Советов», но во время зимнего перерыва перебрался в стан железнодорожников. Пиняев провел в РПЛ в прошлом сезоне 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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