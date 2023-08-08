Объявлены лучшие команда, игрок и тренер российского футбольного сезона

Лучшим футболистом России был признан нападающий Малком, так же выступавший за «Зенит». Бразилец с российским паспортом по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 27 сыгранных матчей, в которых забил 23 мяча и отдал девять результативных передач. Этим летом Малком покинул «Зенит» и стал игроком саудовского «Аль-Хиляля».