«Зенит» хуже всех в чемпионате России создает голевые моменты

За первые три тура подопечные Сергея Семака нанесли 32 удара по воротам соперников, из которых восемь пришлись в створ. По модели ожидаемых голов питерцы создали моментов на 1.9 xG, что является худшим результатом в лиге.
Кроме того, по ударам в створ после трех туров «Зенит» в РПЛ опережает только «Пари НН», на счету которого пять таких ударов.
После трех туров «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. На выезде питерцы обыграли «Пари НН» (2:0) и поделили очки с «Ростовом» (1:1), а в минувшем туре дома уступили московскому «Динамо» (2:3). В воскресенье, 13 августа, «Зенит» дома сыграет с воронежским «Факелом».