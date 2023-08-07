Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Первая лига
6.08
Кубань
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
6.08
Зенит
Динамо
23
Футбол. Первая лига
6.08
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
6.08
Сочи
Ахмат
12
Футбол. Кубок России
8.08
Урал
Ростов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.08
Сочи
Ахмат
12
6.08
Зенит
Динамо
23
6.08
Балтика
Факел
21
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
5.08
Рубин
Спартак
14
5.08
Оренбург
Урал
02
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
4.08
Краснодар
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» хуже всех в чемпионате России создает голевые моменты

Действующий чемпион России «Зенит» является худшей командой по созданию голевых моментов по итогам трех первых туров нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Opta Sports.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

За первые три тура подопечные Сергея Семака нанесли 32 удара по воротам соперников, из которых восемь пришлись в створ. По модели ожидаемых голов питерцы создали моментов на 1.9 xG, что является худшим результатом в лиге.

Кроме того, по ударам в створ после трех туров «Зенит» в РПЛ опережает только «Пари НН», на счету которого пять таких ударов.

После трех туров «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. На выезде питерцы обыграли «Пари НН» (2:0) и поделили очки с «Ростовом» (1:1), а в минувшем туре дома уступили московскому «Динамо» (2:3). В воскресенье, 13 августа, «Зенит» дома сыграет с воронежским «Факелом».

Читайте также
Зенит
2:3
Первый тайм: 1:2
Динамо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Переход фигуристки Самоделкиной в Казахстан будет рассмотрен не...
Белорусская бегунья будет выступать за Польшу после скандала на ОИ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь