«Зенит» хуже всех в чемпионате России создает голевые моменты

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За первые три тура подопечные Сергея Семака нанесли 32 удара по воротам соперников, из которых восемь пришлись в створ. По модели ожидаемых голов питерцы создали моментов на 1.9 xG, что является худшим результатом в лиге.

Кроме того, по ударам в створ после трех туров «Зенит» в РПЛ опережает только «Пари НН», на счету которого пять таких ударов.