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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» выпустил клип к юбилею лидера группы «Король и Шут»

К 50-летию Михаила Горшенева петербургский клуб сделал клип на песню «Мы верим в “Зенит”, записанную 13 лет назад и впервые опубликованную лишь в этом году.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал клип на неофициальный гимн команды, записанный группой «Король и Шут» в 2010 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Горшенев ушел из жизни в 39-летнем возрасте в июле 2013 года. В этом же году группа «Король и Шут» прекратила существование. В 2023 году по истории «Короля и Шута» вышел популярный сериал.

В мае 2023 года игроки «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин во время празднования победы в Российской Премьер-лиге вышли с большой колонкой в руках под песню группы «Король и Шут».

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