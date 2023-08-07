«Зенит» выпустил клип к юбилею лидера группы «Король и Шут»
К 50-летию Михаила Горшенева петербургский клуб сделал клип на песню «Мы верим в “Зенит”, записанную 13 лет назад и впервые опубликованную лишь в этом году.
К 50-летию Михаила Горшенева петербургский клуб сделал клип на песню «Мы верим в “Зенит”, записанную 13 лет назад и впервые опубликованную лишь в этом году.
«Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал клип на неофициальный гимн команды, записанный группой «Король и Шут» в 2010 году.
Михаил Горшенев ушел из жизни в 39-летнем возрасте в июле 2013 года. В этом же году группа «Король и Шут» прекратила существование. В 2023 году по истории «Короля и Шута» вышел популярный сериал.
В мае 2023 года игроки «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин во время празднования победы в Российской Премьер-лиге вышли с большой колонкой в руках под песню группы «Король и Шут».