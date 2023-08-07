«Зенит» выпустил клип к юбилею лидера группы «Король и Шут»

«Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал клип на неофициальный гимн команды, записанный группой «Король и Шут» в 2010 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MQYantOxi4U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Горшенев ушел из жизни в 39-летнем возрасте в июле 2013 года. В этом же году группа «Король и Шут» прекратила существование. В 2023 году по истории «Короля и Шута» вышел популярный сериал.