«Спартак» опубликовал пост после поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

Футбол, Премьер-лига, Тур 36.08.2023, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 24653 зрителя
|Фабиан Бальбуэна
|9′
|Константин Тюкавин(Николя Муми Нгамале)
|2′
|Иван Сергеев
|90′
|Константин Тюкавин(Фабиан Бальбуэна)
|33′
|Вячеслав Грулев(Диего Лаксальт)
|90+6′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Антон Шунин
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Фабиан Бальбуэна
|25
|Страхиня Эракович
79′
|7
|Дмитрий Скопинцев
|5
|Вильмар Барриос
90+4′
|18
|Николас Маричаль
|11
|Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
|93
|Диего Лаксальт
|30
|Матео Кассьерра
|74
|Даниил Фомин
|15
|Вячеслав Караваев
81′
|4
|Сергей Паршивлюк
75′
|7
|Зелимхан Бакаев
|80
|Станислав Бессмертный
|77
|Роберт Ренан
46′
|47
|Арсен Захарян
35′
|6
|Марио Фернандес
|77
|Денис Макаров
41′
|17
|Андрей Мостовой
46′
|10
|Федор Смолов
59′
|28
|Нуралы Алип
|15
|Саба Сазонов
|37
|Ду Кейрос
46′
|13
|Николя Муми Нгамале
59′
|8
|Маркус Вендел
|34
|Лука Гагнидзе
|31
|Густаво Мантуан
67′
|70
|Константин Тюкавин
75′
|33
|Иван Сергеев
|20
|Вячеслав Грулев
|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Амелин(Россия, Тула)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Игорь Князев(Россия, Курск)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)