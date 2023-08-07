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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» опубликовал пост после поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

Футбольный клуб «Спартак» опубликовал пост после поражения «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России с «Динамо». Бело-голубые забили победный гол на последней минуте матча.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» отреагировал на это шуточным роликом. Красно-белые на своей официальной странице в VK опубликовали фрагмент видео с празднованием гола Хесуса Медины в матче с «Рубином». Он забил свой гол спустя 45 секунд после дебюта за команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» показал худший старт в чемпионате России с 2013 года.

После трех туров сине-бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в их активе четыре очка. Возглавляет турнирную таблицу «Спартак», у которого девять девять очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом».

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:2
Динамо
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