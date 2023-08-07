«Спартак» опубликовал пост после поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

«Спартак» отреагировал на это шуточным роликом. Красно-белые на своей официальной странице в VK опубликовали фрагмент видео с празднованием гола Хесуса Медины в матче с «Рубином». Он забил свой гол спустя 45 секунд после дебюта за команду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0f94976b9aad5201&partner_ext=173&place_id=222&oid=-15502770&autoplay=1&id=456247919" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» показал худший старт в чемпионате России с 2013 года.

После трех туров сине-бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в их активе четыре очка. Возглавляет турнирную таблицу «Спартак», у которого девять девять очков.