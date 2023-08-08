«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

— «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу. Что касается Макарова и «Динамо», мы их также пригласили на заседание. Московский клуб предоставил все необходимые медицинские документы по Денису, — сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Александр Григорьянц.
Барриос был удален на 94-й минуте за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.
После 3 туров «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. В воскресенье, 13 августа, подопечные Сергея Семака дома сыграют с воронежским «Факелом».