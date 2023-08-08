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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

«Зенит» попросил отменить красную карточку колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, полученную им в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Динамо» (2:3). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

— «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу. Что касается Макарова и «Динамо», мы их также пригласили на заседание. Московский клуб предоставил все необходимые медицинские документы по Денису, — сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Александр Григорьянц.

Барриос был удален на 94-й минуте за фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове.

После 3 туров «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. В воскресенье, 13 августа, подопечные Сергея Семака дома сыграют с воронежским «Факелом».

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2:3
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