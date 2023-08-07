«Зенит» ведет переговоры о возвращении Сердара Азмуна

По информации Sport24, петербургский клуб хочет предложить немецкому «Байеру» 5 миллионов евро за трансфер Азмуна.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассчитывает получить за иранского форварда около 10 миллионов евро.

Во время своих выступлений за «Зенит» 28-летний футболист отыграл 104 матча, забил 62 мяча и отдал 23 голевых передачи. Помимо «Зенита» Азмун в России играл еще за «Рубин» и «Ростов». Всего в РПЛ Азмун провел 258 игр.

Азмун перешел в «Байер» в январе 2022 года. Контракт игрока с немецкой командой рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.