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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» ведет переговоры о возвращении Сердара Азмуна

Иранский нападающий Сердар Азмун играл за «Зенит» с 2019-го по 2022 год.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По информации Sport24, петербургский клуб хочет предложить немецкому «Байеру» 5 миллионов евро за трансфер Азмуна.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассчитывает получить за иранского форварда около 10 миллионов евро.

Во время своих выступлений за «Зенит» 28-летний футболист отыграл 104 матча, забил 62 мяча и отдал 23 голевых передачи. Помимо «Зенита» Азмун в России играл еще за «Рубин» и «Ростов». Всего в РПЛ Азмун провел 258 игр.

Азмун перешел в «Байер» в январе 2022 года. Контракт игрока с немецкой командой рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

За леверкузенский клуб нападающий провел 44 матча, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

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